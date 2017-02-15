Nougat Güncellemesini Hangi Samsung Cihazı Ne Zaman Alacak?

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, bu sefer cihaz listesini daha geniş tutan ve net tarih verilen listeyi yayınladı.

Samsung tarafında Android Nougat güncellemesi geçtiğimiz Pazartesi günü Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerine gelmiş, diğer seriler için ise belli tarihler verilmişti. Ancak Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Sayın Tansu Yeğen, gelen ısrarlar ve sorular doğrultusunda Android Nougat güncellemesini alacak olan cihazları tek tek güncelleme tarihleri ile beraber duyurusunu gerçekleştirdi.

Hangi Cihaz Ne Zaman Android 7.0 Nougat Alacak?

Tansu Yeğen tarafından paylaşılan bilgiye göre Android Nougat güncellemesini Samsung kanadından sadece 23 cihaz alacak. Bu cihazlar ve tarihleri ise şu şekilde;

Samsung Galaxy S7 / S7 Edge: 13 Şubat 2017 (Güncelleme Aldı)

13 Şubat 2017 (Güncelleme Aldı) Samsung Galaxy S6 / S6 Edge: 24 Şubat 2017

24 Şubat 2017 Samsung Galaxy Note 5: 6 Mart 2017

6 Mart 2017 Samsung Galaxy S6 Edge Plus: 13 Mart 2017

13 Mart 2017 Samsung Galaxy A8 / A3 (2016): 24 Nisan 2017

24 Nisan 2017 Samsung Galaxy Tab S2 (T818): 15 Mayıs 2017

15 Mayıs 2017 Samsung Galaxy A5 / A7 / A8 (2016): 22 Mayıs 2017

22 Mayıs 2017 Samsung Galaxy Tab S2 (T817): 23 Mayıs 2017

23 Mayıs 2017 Samsung Galaxy Tab A (P580): 13 Temmuz 2017

13 Temmuz 2017 Samsung Galaxy Tab A (T587): 19 Temmuz 2017

19 Temmuz 2017 Samsung Galaxy A3 / A5 / A7 (2017): 24 Temmuz 2017

24 Temmuz 2017 Samsung Galaxy J7 (2016): 31 Temmuz 2017

31 Temmuz 2017 Samsung Galaxy J7 (2015): 28 Ağustos 2017

28 Ağustos 2017 Samsung Galaxy J5 (2016): 18 Eylül 2017

18 Eylül 2017 Samsung Galaxy J5 (2015): 1 Ekim 2017

1 Ekim 2017 Samsung Galaxy On7: 31 Ekim 2017

Yukarıda güncelleme tarihleri belirtilen cihazlar şu anda güncellemeyi alacağı kesin olan cihazlar olarak belirtilmiş. Ancak tarihlerde yaşanabilecek aksaklıklara göre +/- bir haftalık oynamalar olabileceğini de hatırlatalım. Son olarak bu listede yer almayan telefonlardan bazıları Kasım ayı ve sonrasında Android Nougat alacağı ve tarihi kesin olmadığı için yer almamış. Örnek olarak da Galaxy J7 Prime cihazının da bu güncellemeyi alacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy Note 4 ve Galaxy S5 Android Nougat Alacak mı?

Samsung bunun yanıtını da resmen vermiş oldu. Verilen bilgiye göre Samsung Galaxy Note 4 ve Galaxy S5 cihazları maalesef Android Nougat güncellemesi almayacaklar. Yapılan testlerde Nougat için performansının yetersiz görüldüğü belirtilirken, S5 ve Note 4 sahiplerinin yeni nesil cihazlara geçmesi için Samsung’un özel bir kampanya yapacağını da buradan belirtmiş olalım.

Samsung Galaxy E Serisi ve Galaxy Alpha Android Nougat Alacak mı?

Hayır. Samsung’dan verilen resmi bilgiye göre Galaxy E serisi ve A serisinin öncüsü olan Galaxy Alpha da Android Nougat güncellemesi almayacak.