Samsung Android Nougat Beta'yı Bitiriyor, 7.1 Güncellemesi 2017 Başında Geliyor!

Samsung, şu anda resmen açıklamasa da 5. güncellemesini verdiği 7.0 Beta testini sonlandırarak genel güncellemeye açacak.

Samsung’un bir süredir sadece sınırlı cihazlara verdiği Android 7.0 Nougat betası için son güncelleme geçtiğimiz gün yayınlandı.Böylelikle beta testini yılbaşından sonra sonlandıracak olan Samsung, yılın ilk çeyreği içerisinde Android 7.1 sürümünü tüm Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge cihazlarına sunacak.

Ardından Galaxy S8’in kutudan Android 7.1 Nougat ile çıkmasıyla piyasada 3 Android Nougat’ya sahip telefonu olacak olan Samsung, Galaxy A 2017 ve Galaxy A 2016 serilerine de bu sürümü vermesi beklenmekte.

Şu anda Samsung kanadından resmi bir açıklama gelmese de 2017’ye geçer geçmez Samsung’un beta sürümüne son halini vererek stabil halini dağıtması zaten bekleniyordu. Büyük ihtimalle de bu açıklama kısa sürede gelecektir. Bakalım Android Nougat tüm S7 ailesine dağıtıldıktan sonra nasıl bir performans artışı göreceğiz.