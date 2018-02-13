Samsung, Android Oreo İle Birlikte Emojilerini Düzeltti

Samsung, Android 8.0 Oreo ile birlikte emojiler için de bir güncelleme yayınlıyor. Bu güncelleme ile birlikte şirketin yanlış anlamalara neden olan emojileri düzeltildi.

Samsung, son yıllarda iyiden iyiye daha kötü bir TouchWiz ve daha ilgisiz emojilerin olduğu Samsung Experience’ler sunuyordu. Büyük firmalar, Google’ın dışında kendi emojilerini sunuyorlar, ancak bazı firmalar bu emojilerin ne anlama geldiğini güncel emojilerde aktaramıyorlar. Böyle bir şeyi dünya üzerinde en çok Android telefon satıcısı olan Samsung da yapınca, ortaya büyük bir karışıklık çıkıyordu. Kullanıcıların şikayet ettiği bu sorun, sonunda Android 8.0 Oreo ile birlikte çözülüyor.

Emojipedia tarafından yapılan açıklamalara göre, Samsung Experience 9.0’da emojiler yeniden tasarladı. Emojilerin genel estetiğini değiştirmeyen Samsung, daha çok diğer şirketlerin emoji duygularını doğru şekilde ortaya koymaya çalışmış.

Samsung emojileri arasında en sıkıntılısı “rolling-eyes” emojisiydi. Normalde gülmeyen, gözlerini yukarı dikmiş bir emojiyken, Samsung bu emojiyi yan yan gülen bir emoji olarak tasarlamıştı. 'Emoji biraz gülüyorsa ne olmuş yani' diyebilirsiniz, ancak bildiğiniz gibi emojiler bir dil olma yolunda ilerliyorlar. Bir kişiye hoş bir soru sorup sonra da Samsung’un yan yan gülen emojisini eklerseniz, karşı tarafta emoji daha farklı görünecek ve olası bir tartışmanın fitili ateşlenecektir.

"Yemekte ne var?" sorusuna gelen sevimli emoji, karşıdaki kişi için farklı görünüyordu.

Samsung, yeni güncellemeyle birlikte emojilerinin büyük bir kısmını değiştirdi. Yeni emojilerle birlikte mesaj gönderdiğiniz telefonun markası ne olursa vermek istediğiniz duygu aynı kalıyor.