Akıllı telefon piyasasının iki devi Apple ve Samsung, yıllardır kıyasıya rekabet veriyorlar, ancak Samsung bu rekabetin hep bir adım gerisinden geliyor. Çünkü Apple gibi güçlü pazarlama faaliyetleri yürütemiyor. Güney Koreli firma, bu işi başarmak adına Galaxy S8 Lite adında yeni bir cihaz piyasaya sürüyor.

Uzunca bir süredir Apple’ın akıllı telefon pazarındaki üstünlüğünü, Samsung’un bile tehdit edememesi şaşırtıcı bir durum. Apple, Amerikan pazarlama stratejilerini küresel piyasada öyle iyi uyguluyor ki, her yeni telefon çıktığında önceki senede piyasaya sürülmüş amiral gemilerin satışları artıyor.

12 Eylül 2017’de iPhone 8 ve iPhone X adında iki yeni model tanıtan Apple’ın amacı, Andorid üreticilerine çentikli ekrana cihazlar üretmek değildi. Firma bu iki cihazı piyasaya sürer sürmez, hala üretimde ve satışta olan iPhone 6 ve iPhone 7 cihazlarının fiyatlarında 100 dolara yakın indirim yaptı. Zaten bu cihazların üretimde ve satışta olmalarının yegane nedeni de buydu.

Samsung ise Apple’ın en güçlü rakibi olarak bir türlü bu taktiği benimseyemedi. Firmanın her yeni cihazını gördüğümüzde eski telefonunu unutur olduk. Geçtiğimiz yılı oldukça iyi satış oranlarıyla kapatan Güney Koreli devin, bu yılın ilk çeyreğinde gelen raporlardan o kadar da hoşnut olmadığı söyleniyor. Bu nedenle firma, artıklarını toplayabileceği, hiç saldırmadığı pazarlarda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bir nevi Apple’ın tatiklerini kopyalamak istiyor.

Bu yılın başlarında Samsung, iPhone satış stratejisini zaten kopyalayabileceğinin sinyallerini vermişti. Galaxy S9 ve S9 Plus ile birlikte eski amiral gemilerinin satışlarının düşmesi, onun pazardaki üstünlüğü engelliyor. Bu yıl boyunca Galaxy S8 ailesi ve Note 8’ler, Samsung mağazalarında daha çok ön plana çıkartılacak.

SamMobile tarafından yayınlanan bir rapor, Samsung'un yakın gelecekte Galaxy S8 Lite adında bir cihazı satışa sunacağını ortaya çıkarttı. SM-G8750 isimli model, Galaxy S8’in gelişmiş bir modeli gibi görünecek olsa da teknik açıdan öyle olmayacak. Firma piyasanın en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 835 yerine Snapdragon 660’ı tercih edecek. Cihazın ekran çözünürlüğü ise Full HD olacak.

Galaxy S8 satışlarının önemli ölçüde düşmesine sebep olabilecek bu hamle, Samsung’un halihazırda çok satan orta seviye cihazlarının satışlarını bile etkileyebilir.

Apple, eski cihazlarının satışlarını yükseltmek adına yeni bir model üretmek yerine fark ettirmeden onların özellikleriyle oynar. Ancak Samsung gibi kapasiteyi düşürmemeye dikkat etmeye çalışır.

Umarız Samsung’un bu isimlendirme ve konumlandırma stratejisi onu pişman etmez.