Samsung, Galaxy S9 ve S9 + için yeni bir ekstra daha çıkaracağını açıkladı. Samsung, Disney ile yaptığı bir anlaşma sonucu Disney karakterleni de AR Emoji listesine dahil etti.

Bu teknoloji yüzün taranarak bir 3D avatara dönüştürülmesine dayanıyor. Sistem sonucu oluşturduğunuz karakter, yüz hareketlerinizi bir ayna gibi takip ederek sizinle eş zamanlı davranıyor. Çok ince detayları yakalayan bir teknoloji olamasa da zengin repertuarı ve basit kullanımı ile göz dolduruyor.

Peki nedir bu ‘AR emoji’, Animoji’den farkı nedir?

Sık sık Iphone’un Animoji teknolojisinin bir kopyası olduğu düşünülen AR emoji, aslında Animoji’den oldukça farklı bir sisteme dayanır. Animoji, telefonda hazır halde bulunan ifadelerin, kullanıcının yüz şekline göre şekillenmesi temel alırken AR emoji ise kullanıcının yüzünü telefona aktararak yeni bir emoji ortaya çıkarma prensibi üzerine hareket eder.

Bu aslında çok da uzak olmadığımız, zaten var olan bir teknoloji fakat Samsung tarafından Disney karakterlerine dayalı bir anlaşma ilk kez yapılıyor. Bu anlaşma neticesinde; Micky Mouse, The Incredibles, Zootopia, Frozen gibi Disney'in popüler karakterlerini kamera uygulamasındaki AR emoji modundan rahatça indirebileceksiniz.

Gelelim negatif yanına; maalesef bu uygulama yeterince kapsamlı değil. Avatarlarımız, vücut hareketlerini algılamayacak, sadece basit mimikler ve yüz hareketlerini tanıyacak.