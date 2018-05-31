Samsung, AR Emoji'ye 18 Yeni Çıkartma Ekledi!

Samsung'un bu yılın başlarında tanıttığı AR Emoji özelliğine 18 yeni çıkartma geldi. Şirket, gelecek aylarda 18 yeni çıkartma daha geleceğini açıkladı.

Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ile birlikte tanıtmış olduğu yeni kamera özelliği AR Emoji’ye 18 yeni çıkartma ekledi. Böylece AR Emoji’deki toplam çıkartma sayısı 36’ya yükselmiş oldu.

Samsung’un AR Emoji özelliği, Apple’ın Animoji özelliğine benzese de çok daha farklı bir yapıya sahip. Kullanıcılar, AR Emoji ile yüzlerini 3 boyutlu olarak cihaza tanıtabilir, böylece kendi avatarlarını oluşturabilirler.

AR Emoji, Animoji’ye göre zaten çok daha fazla çıkartmaya seçeneğine sahip. Fakat Samsung, gelecek aylarda yapacakları güncellemeler ile 18 çıkartma paketi daha ekleyerek kullanıcılara toplamda 54 çıkartma sunacaklarını açıkladı.

AR Emoji’de bazı Disney karakterleri hali hazırda bulunuyordu. Ayrıca şirket, yakın zamanda yaptığı güncelleme ile İnanılmaz Aile 2 karakterlerini de AR Emoji’ye ekledi. Gelecek güncellemelerde farklı popüler karakterlerin AR Emoji’ye gelmesi de olası.