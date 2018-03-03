Samsung, AR Emoji’yi Başka Bir Firmaya Yaptırmış

MWC 2018'de tanıttığı Galaxy S9 ve S9 Plus ile AR Emoji adlı teknolojiyi tanıtan Samsung, bu teknolojiyi başka bir şirkete yaptırmış.

Samsung'un Galaxy S9 ve S9 Plus ile birlikte tanıttığı AR Emoji özelliği, California'dan bir 'start-up' olan Loom.ai tarafından yapılmış. Şirketin kurucusu olan Kiran Bhat, "Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi" filminin arkasındaki teknik adamlardan biri. Hollywood'un başarılı filminin ardından Oscar ödüllerinde En İyi Teknik Başarı ödülünü alan Kiran Bhat, Samsung'un yeni özelliğinin arkasındaki en önemli isim.

Loom.ai'nin teknolojisini kullanarak yeni özelliği sistemine entegre eden Samsung, sadece tek bir fotoğraf ile kişiye özel emojiler üretmeyi başarıyor. Loom.ai'nin söylediğine göre, sunulan çözüm yüz tanıma, derin öğrenme ve görsel efektler kullanılarak en iyi sonucu elde etmeyi hedefliyor. Bunun dışında Samsung'un yeni cihazları S9 ve S9 Plus, bu özellik için herhangi bir özelleştirilmiş donanıma sahip değil. Yani, AR Emoji özelliği herhangi bir donanım kısıtlaması olmadan birçok cihazda kullanılabilir.

Amerikalı şirket, AR Emoji özelliğiyle içerik üreticilerinin ve reklam verenlerin desteğini almayı hedefliyor. Sonuç olarak AR Emoji, Samsung'un lisansı altında olan bir teknoloji değil. Bu da diğer cihazlarda da yakında AR Emoji özelliğini görebileceğimiz anlamına geliyor. 2018 yılı, yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarının ön plana çıkacağı bir yıl olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Kendi telefonunuzda AR Emoji özelliğini kullanmak ister miydiniz?