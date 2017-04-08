Mobil teknolojiler denildiğinde ilk akla gelen şirketlerden biri olan Samsung ne yazık ki mobilde olduğu kadar kamera pazarında istediği başarıya ulaşamadı ve artık dijital kamera üretmeme kararı aldı.

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden biri olan Samsung, başta mobil teknolojiler olmak üzere birçok farklı teknoloji alanında pazar lideri konumunda bulunsa da ne yazık ki son yıllarda dijital kamera tarafında beklediği başarıyı yakalayamıyor. Özellikle son düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES'te kamera konusunda zayıf kalan Samsung, artık DSLR üretimini durdurduğunu açıkladı.

Bundan böyle teknoloji devi Samsung artık dijital kamera üretmeyecek ancak Samsung'un dijital kamera alanından çekilmesinin ardında yeterince satış rakamına ulaşamamasının dışında farklı nedenler de yatıyor. Samsung, artık gelişen teknolojiyle birlikte dijital kameraların eskidiğini ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak gerektiğini söyleniyor. Buna göre şirket özellikle 360 derece kameralar ve VR teknolojileri konusuna odaklanarak kamera konusundaki çalışmalarını sürdürecek.

Açıkçası Samsung'un son yıllarda attığı adımlara baktığımızda genellikle eskimeye yüz tutmuş teknolojilerden uzaklaştığını ve geleceğe yön vermesi beklenen teknolojilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu karar özellikle Samsung'un yenilikçi davranarak gelecekte de hayatımızın bir parçası olması için oldukça önemli bir adım.