Samsung 3 Reklam İle Telefonlarının Patlamayacağını Söylüyor

Oscar Ödülleri’nde gösterilen 3 ayrı reklamı ile Samsung, artık cihazlarının patlamayacağını vurguluyor.

Geçtiğimiz sene Samsung’a 2016 yılını kabus gibi geçirten Galaxy Note 7’den sonra işi çok daha sıkı tutan firma, artık 8 aşamalı güvenlik testleriyle telefonlarının sağlamlığını garanti altına alacağını duyurmuştu.

Şimdi ise dün sabaha karşı düzenlenen Oscar Ödülleri’nde 3 yeni reklam yayınlayan Samsung, dolaylı yoldan artık telefonlarının patlamayacağının garantisini veriyor. Yeni test aşamalarını gösteren videolarda “En zor telefon dayanıklılık testleri” yaptığının altı çizilirken, her şeyden önce güvenliğin önemli olduğu vurgulanıyor.

Böylelikle Galaxy S8 öncesi güven tazelemeye çalışan Samsung, müşterilerinin kafalarında soru işareti kalmaması adına bizzat yapılan testleri de gösteriyor.

Son olarak da YouTuber olan Casey Neistat’ın sunumuyla güvenliğin altı çizilen reklamlar, özellikle Amerika’da milyonlarca Akademi Ödülleri’ni takip eden kişilere gösterilmiş oldu.