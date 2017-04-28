Samsung'a iletilen çok sayıda mesajda kendiliğinden yeniden başlama sıkıntısının adı geçiyor. Firma yakın zamanda muhtemelen bir güncelleme ile sorunu ortadan kaldıracak.

Firmanı yeni gözdesi ve tarihin en akıllı telefonu olan S8, Samsung’a dişli sorunlar çıkarmaya devam ediyor. Samsung her ne kadar yaptığı güncellemelerle problemleri ortadan kaldırsa da problemlerin sürekli hale gelmesi durumu, kullanıcıları ürkütüyor.

Bugün itibariyle dünya çapında bazı Galaxy S8’lerin kendi kendini yeniden başlattığına dair iddialar internette konuşulur oldu. Galaxy S8 sahipleri çeşitli forumlara ve Samsung'un ABD topluluk sayfalarına bu konuyla ilgili mesaj göndediler.

Samsung topluluk sitesinde bu konu başlıkları 100'den fazla yanıt aldı; cihazı ilk defa başlatan bir kişi cihazla birlikte ilk 10 saati içinde 7 kez kendi kendine yeniden başlatma sorununu dile getirdi. Sorunun bir sürü çözüm var ama en çok microSD kartlarla ilgili bir problem olduğunu da belirmemiz gerekiyor. Eğer bir hafıza kartı kullanıyorsanız, çıkartıp bir süre o şekilde gözlemleyin. Sorun devam ederse firmaya o şekilde ulaşın.

Nitekim bir çok kullanıcı henüz hafıza kartı kullanmadıkları halde söz konusu sorunla karşılaştıklarını bildirmişler. Akıllı telefonlar, kutudan çıktıklarında bir yeniden başlatma işlemine 1 ya da 2 kez gerek duymalarına rağmen nakliye sonrasında ele alınan tüm düzeltme güncellemelerini yüklemek, yeniden başlatma sorunlarının nedeni olarak görünmüyor.

Önümüzdeki günlerde Samsung'un yeniden başlatma sorunu için düzeltme güncellmesi göndermesi muhtemel. Ayrıca bir sorunla karşılaşırsanız şuradaki Samsung Türkiye destek hattına iletebilirsiniz.