Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yıllardır beklenen ekran altında bulunan parmak izi teknolojisinin sonuna gelmek üzere. Şirket basınca duyarlı parmak izi okuyucu için patent başvurusunda bulundu.

Samsung, Güney Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi KIPRIS’a basınca duyarlı bir parmak izi tarayıcı için patent başvurusunda bulundu. Bu başvuru, Samsung’un 2018 yılının başında tanıtacağı Galaxy S9 ve S9+’ın ekran altında bulunan parmak izi tarayıcı ile geleceği söylentilerini arttırdı.

Samsung’un bir optik parmak izi tarayıcı için patent başvurusunda bulunması fazla şaşırılacak bir olay değil. Zira bu konuda gelen son sızıntılar, Güney Koreli şirketin optik parmak izi teknolojisini mükemmelleştirmek için çalıştığını gösteriyordu. Şu an için basınca duyarlı parmak izi tarayıcı başarılı bir şekilde çalışıyor. Fakat ekran parlaklığında oluşan dengesizlikler, şirketin çözmesi gereken en önemli sorun olarak görünüyor.

Bu ayın başlarında Samsung’un eski pazarlama yöneticisi Philip Berne, şirketin bir sonraki amiral gemisinde ekran altında bulunan parmak izi tarayıcının olup olmayacağı ile ilgili bir tweete, teknolojinin o zamana kadar hazır olamayacağını belirtmişti. Bu tweetten anlayabildiğimiz kadarı ile Samsung, optik parmak izi tarayıcıyı Galaxy Note 9 için hazırlamaya çalışacak.

O halde Samsung Galaxy S9’da ne gibi yeniliklere gidecek?

Söylentilere göre Güney Koreli teknoloji devi, donanımsal güçlendirmelerin dışında Galaxy S9’u, Note 8’in rafine edilmiş bir versiyonu olarak piyasaya sunacak. Bunun dışında Samsung'un Global Ürün Planlama Grubu'dan BJ Kang, Galaxy S9’un Note 8‘den daha iyi bir kameraya sahip olacağını söyledi.