Samsung'dan, Galaxy S9'un Yeniliklerine Odaklanan Reklam!

Samsung’un aylardır üzerine konuştuğumuz amiral gemisi Galaxy S9 ve S9 Plus duyuruldu, firma cihazın ilk reklamını yayınladı. Bir önceki modele kıyasla çok da değişmeyen cihazın reklamı da neredeyse Galaxy S8 ile aynı tınıda oldu.

Samsung, Galaxy S9 ve S9 Plus’ı sonunda duyurdu. Cihazlar bir önceki modellere kıyasla kamera ve işlemci donanımı farkıyla geldiler. Tasarım açısından da yansıtılan ruh, hiç değişmeden aynen devam etti. Firmanın ciddi bir değişikliğe gitmemesinin ardında, üreticilerin yeni serilere yönelme ve malzeme değişikliği yapmanın zorlaşması yatıyor.

Koreli dev, tıpkı rakibi Apple gibi ana seride bir değişiklik yapmamayı seçti. Bu nedenle cihazı tercih edeceklerin tek motivasyonu daha güçlü bir işlemci ve kamera olacak.

Samsung, Galaxy S9 için yayınladığı ilk reklamda, az sayıda yenilik olduğundan çok az şey sunuyor:

Kamera donanımının yeniden tasarlanmış olmasına odaklanan filmde, özellikle 960 FPS’lik video kalitesini ve Apple’ın Animoji özelliğine misilleme olan emoji özelliğini görüyoruz. Zaten bundan başka reklamda anlatılması zor olan yenilik Snapdragon 845 işlemcisi (ülkemiz dahil çoğu pazarla Exynos 9810) oluyor.

Samsung’un değişim yaratmak ve yeni bir akım başlatmak konusundaki ısrarları, yeni Galaxy cihazlarının çok değişmeden gelmelerine yol açtı. Asıl beklenen ise Galaxy X adında sunulacağı şirketin CEO’su tarafından doğrulanan katlanabilir cihaz.

Galaxy X’i gördüğümüzde Samsung’un pazarlama biriminin çok daha iddialı ve yaratıcı bir reklamla karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Bu reklamlardan birisi zaten yıllar önce yapılmış, Samsung’un katlanabilir cihaz konsepti karşımıza çıkmıştı: