Samsung, Bir Uçak Dolusu Yolcuya Galaxy Note 8 Hediye Etti!

Samsung İspanya, bir uçuş sırasında uçakta bulunan tüm yolculara birer adet Galaxy Note 8 hediye etti.

Samsung, geçtiğimiz yıl yaşanan Galaxy Note 7 faciasından sonra Samsung müşterilerinden pek çok farklı şekilde özür dilemişti. Basın toplantıları, kampanyalar, tanıtım etkinlikleri… Samsung, her fırsatta kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattığı için ne kadar üzgün olduğunu dile getirdi.

Şimdi de Samsung İspanya, tüketicileri Note serisine yeniden ısındırmak için muhteşem bir sürpriz gerçekleştirdi. Iberia Airlines’ın La Coruña'dan Madrid Barajas’a olan IB 0513 numaralı seferine katılan yolcular, sadece güvenli ve keyifli bir seyahat gerçekleştirmekle kalmadılar, aynı zamanda bir adet Galaxy Note 8’in de sahibi oldular.

Bu hediyeler kesinlikle küresel bir kampanyanın ürünü değil. Samsung İspanya, tamamen kendi inisiyatif ile bu hediyeleri dağıttı. Fakat benzer hediyelerin Samsung Türkiye tarafından verilmemesi için de bir neden bulunmuyor. Belki bir otobüs yolculuğu sırasında dilim kek yerine Galaxy Note 8 alabilirsiniz. Belki…

Samsung İspanya, uçuşun ardından attığı tweette ‘Samsung olarak, düştüğümüzde sadece kalkmayız; uçmayı öğreniriz.’’ dedi. Samsung İspanya’yı bu cömert hediyelerinden dolayı ayrı, Samsung’u müşterilerine verdiği değeri her fırsatta gösterdiği için ayrı kutluyoruz.