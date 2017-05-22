Samsung, dünyanın ilk "gerilebilir" ekranını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu ekran dışında birçok kaliteli ekranın da Display Week 2017'de tanıtılması bekleniyor.

Display Week geldi çattı. 21 - 26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik, dünyaca ünlü panel üreticisi Samsung için de dolu dolu geçecek gibi duruyor. Kaliforniya’da düzenlenen sergide en dikkat çekici ekranlardan birisi olan “gerilebilir” OLED ekranlar tanıtılacak. Güney Koreli teknoloji devi tarafından tanıtılacak 9.1 inçlik gerilebilir esnek ekranlar, her iki yönden de 12 mm’ye kadar bükülebiliyor.

2020’den önce seri üretimde görmeyi beklemediğimiz gerilebilir ekranlar, tasarım olarak telefonları çok farklı bir sunuma sokabilir. Güney Kore teknoloji devi Samsung, ekranları uygulamalar, giyilebilir teknolojiler, otomobil endüstrisinde kullanım, yapay zeka gibi alanlarda kullanmayı düşünüyor.

Samsung konferansa yalnızca bükülebilir ekranla değil 3D OLED ekranlarla da gelmeye hazırlanıyor. 5.09 inçlik ekran, izleyicinin bulunduğu yere bağlı olarak farklı görülen gerçek nesneleri panoda gösterme teknolojisini kullanıyor. Bu ekranların daha çok VR teknolojisine özel kullanılması bekleniyor.

Samsung tarafında sergilenen bir diğer önemli ekran, yalnızca 1.95 inç büyüklüğünde ultra-yüksek tanımlı LCD ekranı oldu. 3840 X 2160 çözünürlük sunan ultra küçük ekran 2.259 ppi’lık piksel yoğunluğu bulunduruyor. Samsung’un en yeni telefonu Galaxy S8’de bile 570 piksel bulunuyor. Bu ekranın da AR/VR ekranlarında kullanılması bekleniyor.