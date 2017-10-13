Samsung, Bixby 2.0'ı Önümüzdeki Hafta Tanıtacak!

Samsung'un pek sevilmeyen ve çıktığı günden beridir üzerinden tepkilerin eksik olmadığı sesli asistanı Bixby'nin yeni versiyonu önümüzdeki hafta San Francisco'da geliştiricilerle paylaşılacak.

Kullanıcılar, inceleyiciler, teknoloji tutkunları ve hatta üreticilerden bile tepkiler alan Samsung'un sesli asistanı Bixby, özellikle tek amaçlı aktivasyon tuşuyla dikkat çekmişti. Galaxy S8 ile birlikte tanıtılmasının üzerinden bu kadar zaman geçmesinin ardından firma sesli asistanının ikinci versiyonunu 18 Ekim'de San Francisco'da düzenlenecek yıllık geliştirici konferansında geliştiricilerle paylaşacak.

Çıktığı zamandan bu yana sürekli "henüz olgunlaşmamış" sesli asistan olarak anılan Bixby, ses tanıma ve tepki vermede de bir çok rakibinden geride kalıyordu. Firmanın yeni girdiği bu alanda bize göre oldukça doğal olan bu durumları Siri ve Google Assistant'ın ilk zamanlarıyla bağdaştırmanın yanlış olmayacağını düşünüyoruz.

The Korea Herald'ın raporuna göre Samsung Bixby ekibinin başına yeni bir lider getirdi ve şimdiki lider Eui-suk Chung'u "Servis İstihbarat Grubu"nun başına getirdi. Bu grup daha üstte yer alan mobil operasyonla şefi Dong-jin Koh'a rapor verecek şekilde hareket ediyor.

Koh, daha önce gerçekleşmiş Samsung, Galaxy Note 8 tanıtımında Bixby 2.0'a üçüncü parti geliştiricileri çok daha fazla aşamada dahil oalcağını açıklamıştı. Yeni gerçekleşecek konferansta ortaya çıkarılacak olan Bixby versiyon 2.0, ilk versiyonun eksik noktalarını ve hatalarını düzeltecek. Bunun yanında dikkat çekici bir detay ise Bixby'nin akıllı telefonlar dışında başka cihazlara da entegre edilebileceğinin açıklanması oldu. Tanıtımda ortaya çıkan bilgileri öğrenmek için 18 Ekim'de takipte kalın.