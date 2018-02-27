Samsung’un mobil bölüm başkanı DJ Koh, MWC 2018’de düzenlediği basın toplantısında Bixby 2.0’ın çıkışı ile ilgili bazı bilgiler paylaştı.

Samsung’un mobil bölümünün başındaki isim DJ Koh, Galaxy Note 9’un Bixby 2.0’la birlikte geleceğini duyurdu. Şu sıralar Bixby 2.0’ı geliştirdiklerini açıklayan ünlü CEO, Galaxy Note 9’a kadar Bixby 2.0’ın hazır olacağını açıklamış oldu. DJ Koh, Bixby 2.0'ı “cesur bir şekilde yeniden tasarım” olarak tanımladı. Şirketin bu teknolojiyi geliştirme hızı göz önüne alındığında Galaxy Note 9’dan önce Galaxy S9’lara gelir mi bilinmez, ancak en kötü ihtimalle Ağustos’ta tanıtılması beklenen Galaxy Note 9’la birlikte üst düzey Samsung cihazlarına geleceğini söyleyebiliriz.

Barcelona’da düzenlenen MWC 2018’de düzenlenen basın toplantısında konuşan DJ Koh, Samsung’un şu anda yaklaşık 800 ortakla birlikte Bixby 2.0 beta sürümünü test ettiğini, yazılımın mevcut geliştirme hızı göz önüne alındığında tam olarak yayınlanması için Galaxy Note 9’u beklememizin gerekebileceğini açıkladı.

Bixby 2.0’ın, geçen sene sunulan Bixby 1.0’ın aksine ekosistemi genişletmeye çalışacağını söyleyen Koh, geçtiğimiz gün yapılan Galaxy S9 lansmanında tanıtılan Bixby 2.0’a yeni özelliklerin ekleneceğinin de altını çizdi.

MWC 2018’de düzenlenen Galaxy S9 lansmanında konuşan Samsung’un yazılım başkan yardımcısı Eui-Suk Chung, Bixby’nin kalabalık ortamlarda bile bireysel sesleri ayırt edebileceği bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Geçen sene çıkış yapan ve hayal kırıklığı yaratan Bixby 1.0’ın ardından yeni Bixby’nin nasıl olacağını ilerleyen dönemde hep beraber göreceğiz.