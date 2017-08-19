Nihayet beklenen Bixby güncellemeleri ABD'den başlayarak tüm dünyaya dağıtılacak.

Samsung'un sesli asistanı Bixby, Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıcılar için yayınladı. Ayrıca Samsung, kesinlikle diğer ülkeler için de güncellemelerin biraz daha yavaş da olsa, başladığını söylüyor.

Samsung, Galaxy S8 sahiplerini uzun süre boyunca Bixby güncellemesi için bekletti. Ancak bu özelliğe kavuşmak, artık sanıldığı kadar uzak değil. Bixby Voice, Güney Kore'den sonra Amerika'da kesin anlamda dağıtılmaya başladı ve dünya üzerinde bazı ülkelerde de erişim sağlandı.

Bu güncellemeleri alan bir İngiltere merkezli kullanıcı, heyecanla Samsung'a ulaştı ve şu anda Bixby Voice'un İngiltere'de mevcut olmadığı söylendi. Yani genel anlamda bölgesel olarak güncelleme belli noktalara henüz ulaşmamış olsa da, bazı cihazlara çoktan güncelleme geldi.

Aslında tüm bu karışıklık yine Samsung'dan kaynaklanıyor çünkü ortada hala resmi bir tarih yok. Güncellemelerin başladığını dile getiren Samsung, hangi tarihlerde hangi ülkelerde olacağı konusunda en ufak bir bilgi vermiyor.

Telefonlarınızdaki Bixby Voice'in güncellemerini kontrol etmenizde fayda var. Güncellemeye şu anda ulaşabilenler yorum kısmından paylaşabilir.