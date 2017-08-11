Samsung, Bixby'i Tüm Dünyada Kullanıma Sunmaya Hazırlanıyor!

Samsung, yeni sesli asistanı Bixby'i yakında global olarak kullanıma sunacak.

Samsung'un S8 ve S8+ ile birlikte tanıttığı yeni sesli asistanı Bixby, ilk olarak sadece Güney Kore'de kullanıcılara sunulmuştu. Aradan geçen 4 ayın ardından Bixby, geçtiğimiz ay Amerika'daki S8 kullanıcıları için de kullanıma açılmıştı. Bixby şu an için yalnızca Amerika'da İngilizce dil desteğine sahip.

Dünya üzerinde hala milyonlarca S8 ve S8+ kullanıcısı Bixby'i kullanamıyor. Ülkemizde S8 4400, S8+ ise 5000 TL'den satışa çıkmıştı, global fiyatı ise 900 dolardan başlıyordu. Kullanıcılar, büyük paralar ödeyerek sahip oldukları telefonlarında hala sesli asistan desteğini kullanamadıkları için de haliyle sinirliler.

Samsung, bugün kişiler uygulamasını güncelledi. Yenilikler kısmında 'Bixby İngilizce global lansmanı' yazıyordu. Bu yazı, Bixby'nin tüm kullanıcılara sunulacağını akıllara getirdi. Bu konuyla ilgili iki tahmin var: Ya Samsung, Bixby'i tüm dünyaya sunmak için hazırlık yapıyor ya da Bixby'nin Amerika'da kullanıma sunulması tüm dünyaya sunulmasının ilk adımıydı.

Hangisi olursa olsun S8 kullanıcıları, telefonu bir önceki modelden ayıran temel farklardan biri olan Bixby'i bir an önce kullanabilmek istiyor.