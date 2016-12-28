Galaxy S8'in Yapay Zeka Uygulaması Siri'yi Utandırabilir

Samsung kanadından yapılan açıklamalara göre Galaxy S8'de kullanılacak Yapay Zeka Asistanı Bixby, yetenekleriyle Siri'nin pabucunu dama atacak.

Samsung, yeni yılda satışa sunacağı amiral gemisi Galaxy S8'in yapay zeka uygulaması hakkında ipuçları verdi. Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Rhee In-jong, sesli asistan Bixby hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ve yeni bir arayüz geliştiriyoruz ve son aşamaya geldi. Öyle ki, yapay zeka uygulamalarına yeni bir soluk getirecek. Hali hazırdaki Samsung kullanıcıları, aynı anda pek çok uygulamaya ihtiyaç duyuyor. Pizza sipariş etmek için farklı, bir adres bulmak için farklı uygulama kullanmak zorundasınız. Zeki, sesli yeni yapay zeka asistanımız tüm ihtiyaçlarınızı tek potada eritecek ve kullanıcılara, büyük kolaylık sağlayacak. İhtiyaçlarınızı belirleyerek, farklı ve daha uygun alternatifler de sunabilecek."

Yeni arayüz, aynı Siri gibi sesleri algılama becerisine sahip olacak. Mimarinin geliştirilmesinde Samsung ve VIV Labs birlikte çalışıyor. VIV Labs, Siri'nin arkasındaki beyin takımı olarak ismini duyurmuştu.

Sesli asistanı Apple, Google, Amazon ve Microsoft'taki muadillerinden ayıracak kilit bir ayrıntı var: Öğrenme becerisi. Sistemsel olarak çalışan mimari sayesinde istediğiniz kategoride olan müzikleri, fotoğrafları, uygulamaları da sınıflandırabileceksiniz.

Bixby basit talimatlara tabii ki karşılık verebilecek ama kendi kendini adapte edip, kullanıcılara daha yararlı bilgiler ve öneriler sunabilecek. Bir önemli nokta da açık kaynaklı olması ve kullanıcılar ile programcılar tarafından geliştirilebilmesi. Bu da, Siri'de bulunmayan bir lüks.

Eğer bilim-kurgu yapımları bize bir şey öğrettiyse Bixby sonumuzu getirebilir. Mübalağa bir yana, makineler insanlara savaş açana kadar keyifle Bixby'i kullanabiliriz.