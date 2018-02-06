Samsung Bokeh Efekt Özelliğini Ucuz Telefonlara Getiriyor

Portre modunda kullanılan Bokeh etkisi, ilk olarak Samsung'un Note 8 modelinde uygulamaya aktarılmıştı. Bu özelliğin ucuz telefonlarda da kullanılabileceği belirtiliyor.

Portre mod-stili bokeh kamera özellikleri bugüne değin yüksek kalitede telefon modellerinde geniş anlamda kullanılır oldular. Bunun bir nedeni fiyatları yukarı çekebilmek için bir araç olarak kullanmak olduğu gibi, diğer bir nedeni ise bir çok cihaz üreticisinin bu etkiyi oluşturmak için ikili kamera sistemine bel bağlaması. Ama Samsung bu durumun yakında değişmesini sağlayacak. Zira kendi teknolojisini orta ve giriş seviye modellerine de getiriyor.

Firma, hangi telefon modelinin ne zaman bu özelliğe kavuşacağı konusunda bilgi vermiyor. Şüphesiz Samsung'un uygulamalarından ilk faydalanan telefonlar yine firmanın kendi modelleri oluyor fakat, Samsung aynı zamanda farklı üreticiler için de parça üretmesiyle biliniyor. Bu nedenle bu özelliğin üçüncü taraf telefonlara da geleceğini söyleyebiliriz.

Her ne kadar telefonlarında pek de başarı kaydedemese de, kamera görüntü sensörleri konusunda zirvedeki yerini koruyor hala Sony. Fakat Samsung' da sektörde oldukça hatrı sayılır yer edinmiş durumda.

Firma bu teknolojiyi uygulamaya başladığından bu yana amiral gemisi modeller arasında önemli oranda cazibe kazanmış durumda. Galaxy Note 8 ile birlikte uygulamaya giren bu teknoloji, bir çok rakibine oranla daha etkin şekilde ayarlanabilir 'alan derinliği' etkisini getiriyor beraberinde.

Bu teknolojiyi kullanabilmek için hem Samsung'un kendi görüntü sensörleri hem de yazılım algoritmaları gerekli olduğu için, bu alt yapıyı kendi modellerine kazandıracak olan tüm telefonlar da bokeh etkisi teknolojsiinden faydalanabileceklerdir. 8 megapiksellik kamera çifti sayesinde Samsung'un bu teknolojiyi içeren paketiyle düşük ışıkta çekim yapabilme imkanı da bulunuyor.