Samsung, bu kez hiç beklemediğimiz, bir nevi 'deneysel' bir ürün ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Samsung, CES2017 gibi bir fuara katılınca gözlerimiz direkt olarak yeni akıllı telefonları ya da benzeri mobil cihazları arar oluyor. Fakat bu kez Samsung'un C Lab bölümünden çıkan ürün, son derece enteresan.

Samsung bu kez yüzünüzün bakımı ile ilgilenecek. Evet, Samsung'un yeni cihazı bir nevi kişisel doktorunuz olacak ve size yüz derinizin sağlığı hakkında çeşitli bilgiler sunacak.

S Skin olarak adlandırılan cihaz, yüz derinizdeki nem oranını, kızarıklıkları ve melanin belirtilerini tespit ederek çeşitli ışın terapisi ve mikro-iğne işlemi ile tedavi de sunuyor. Yani uzun lafın kısası, Samsung sizi güzelleştiriyor.

Üzerindeki kameraları, ışın sensörleri ve iletken sensörler ile cildinizdeki problemi tespit eden cihaz, hafif bir temel bakım programı uygulamaya başlıyor. Ayrıca S Skin, mikro iğneler ile de cilt bakımı konusunda, uzun süreli kullanımda gözle görülür bir fark da yaratabilmekte.

Tabi bu ürün Samsung'u çok farklı bir alana sokabilir olsa da aslında C Lab, bu tarz şeyleri deneme amaçlı geliştirmekte. Tabi C Lab'tan çıkan ve oldukça başarılı olan ürünler de mevcut. Fakat S Skin, biraz daha 'deneysel' bir ürün dersek herhalde yanlış olmaz.

Konsept aşamasında olan cihaz seri üretime sokulup satışa çıkar mı bilemiyoruz. Ancak Samsung adına son zamanların en ilginç hamlesi olabilir.