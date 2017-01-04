Samsung Bu Yıl 'Note' Serisi Yerine Yıllardır Hayal Olan Katlanabilir Telefonunu Tanıtabilir!

Yıllardır konsept tasarımını gördüğümüz ve hayalini kurduğumuz katlanabilir telefonlar son raporlara göre bu yıl Samsung ile birlikte hayatımıza girecek.

Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri tıpkı kağıt gibi katlanan telefonların konsept tasarımını görüyor hatta her yıl düzenli olarak çıkan haberlerle birlikte "her yıl şu telefon çıkıyor, bir yıl göremedik" diye düşünüyoruz ancak görünen o ki bu sefer durum farklı.

2016'nın son günlerinde yayınladığımız bir haberde Samsung'un katlanabilir telefonunun 2017'de tanıtılabileceğine dair ilk iddialardan sizlere bahsetmiştik ve Samsung'un katlanabilir telefonuna ait bir prototip sızdırılmıştı. Şimdi ise Samsung'a yakınlığıyla bilinen Çinli bir teknoloji editörü, şirketin bu yıl katlanabilir telefonunu tanıtmak istediğini söylüyor.

Söylenene göre Samsung, Nisan ayında Galaxy S8 modelini tanıtacak ancak hala Galaxy S8 modelini şu anki gibi tanıtıp tanıtmama konusunda kararsız kaldı çünkü Note 7 skandalından sonra Galaxy S8'in de beklenen başarıyı elde edememesi şirketi geri plana itebilir. Konuyla ilgili ortaya atılan iddialarda ise Samsung'un Galaxy S8'e ek olarak katlanabilir telefonunu da tanıtmak istediğini, böylelikle mobil pazarda şirketin yeni bir devri başlatacağını ve düşüşten kurtulacağını gösteriyor. Öte yandan Samsung, kademe kademe telefonları geliştirmek varken aniden yapacağı bu yenilikle piyasadaki dengeleri de altüst etmekten korkuyor.

Diğer bir iddia ise şirket, Note 7 olayından sonra Note serisini katlanabilir telefon olarak sürdürecek ve böylelikle yeni bir seriyle uğraşmadan katlanabilir telefonunu bir anlamda deneysel olarak kullanabilecek. Tabii bunların henüz bir iddia olmasıyla birlikte Samsung kanadından da net bir açıklama yok.

Bu arada haber görselinin yılldardır ortalıkta dolaşan konsept tasarım olduğunu, gerçeği yansıtmadığını da belirtelim.

BONUS VİDEO

Ayrıca 2 Dakikada Teknoloji serimizde yayınladığımız bir videoda Galaxy S8'in beklenen özelliklerinden bahsetmiştik. Eğer izlemediyseniz o videomuzu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.