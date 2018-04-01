Samsung Bu Yılın Notebook Serisini Tamamladı

Bu yıl üreteceği tüm Notebookları tamamlayan Samsung, piyasaya uygun fiyatlı olması beklenen 2 yeni model daha sürecek.

Samsung bu yılki notebook serisini birkaç uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar çıkartarak tamamladı. Yeni Notebook 3 ve Notebook 5, Samsung’un daha önce üretmiş olduğu ürünlerde uyum içerisinde çalışacak. Yeni tasarlanan her iki bilgisayarında genel donanım tasarımları göze çarpmıyor, ancak oyun için yeterli bir performans sunacaklar.

Samsung’un sıfır vidalı özel sisteminde tasarlanan Notebook 3 ve 5, hafif yapısıyla taşımada kolaylık sağlıyorlar. Ayrıca Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarları 14 ve 15 inçlik modellere sahip olacak.

Notebook 3 bilgisayarı 8. nesil Intel Core i7 işlemciye kadar özelleştirme şansı veriyor, ayrıca 14 inçlik modeli bile Full HD ekrana sahip. Notebook 3’ün 15 inçlik modeli Nvidia MX110 ekran kartı seçeneğiyle birlikte sipariş edilebiliyor. Bu ekran kartı her oyunda yeterli performansı veremeyecek olsa da, çok beklentisi olmayan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Notebook 5 ise yalnızca 15 inç Full HD çözünürlüklü ekrana sahip olacak. Ayrıca ekran kartı olarak Nvidia MX150 kullanacak olan Notebook 5 küçük kardeşinden çok daha iyi bir performans sunacak. Bunun yanı sıra Notebook 5’te 8. Nesil Intel Core i7 işlemci kullanılacak.

Her iki dizüstü bilgisayarında hassasiyeti yüksek touchpad ve tam boyutlu klavyeleri bulunuyor. Ayrıca renk görüntülerinin de Samsung Color Engine tarafından ayarlandığı söylendi. Henüz fiyatlandırma konusunda açıklama yapılmayan bilgisayarlar bu ay Güney Kore, Çin ve Brezilya’da satışa sunulacak. Daha sonra tüm dünya pazarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.