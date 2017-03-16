Samsung, Bükülebilir Ekranlı Telefonu Bu Sene Çıkarabilir!

Samsung, Koreli kaynaklardan gelen bilgiye göre bu senenin 3. çeyreğinde katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtabilir.

Telefon sektörü sürekli ilerliyor, ancak özellikle tasarım konusunda bir çıkmaza girildiği aşikar. Telefonlar, her zaman bir önceki telefonun biraz daha farklı hali olarak ortaya çıkıyorlar. Eskiden her telefon, bir önceki telefondan daha büyük olacak şekilde duyurulurdu. Telefonların tablet boyutuna yaklaşması, bu politikayı da engellemeye başladı. Piyasaya damgasını vuracak radikal değişimler bulunmuyor. Bunların ne zaman olacağı konusunda kesin bilgiler de paylaşılmıyor, durum böyle olunca kullanıcılar artık tekrar eden telefonlardan sıkılmaya başladılar.

Bundan 4 sene önce CES 2013’te Samsung, bükülebilir OLED ekranı YOUM serisini yayınlanmıştı. Birçok kişinin ilgisini çeken teknoloji, gelecekte olacak telefonların şeklini belirlese dahi bu teknolojinin nasıl çalışacağı büyük merak konusu.

Kore merkezli bir site, Samsung’un bu prototipi üçüncü çeyrekte kullanacağını duyurdu. Tabii bu yalnızca bir iddia olduğu için kesinliği yok. Samsung’un 3. çeyrekte bükülebilir ekranlara geçeceğini sanmıyorum. Bunun birçok sebebi var. İlk başta, ürünün sağlam olması gerekiyor. Çok yüksek fiyatlar verilerek alınan telefonun ufak bir darbeyle kırılmasını kimse istemez. Bunun dışında, ürünün tasarımı Samsung’u sıkıntıya sokabilir. Bir telefon yalnızca ekrandan oluşmadığı için, donanımları tutması amacıyla hacmi olan bir alana ihtiyaç olacaktır. Bu yüzden tasarım yumuşak ekrana ne kadar gider bilinmiyor.

Dünyanın bu teknolojiye hazır olup olmadığını bilmemekle birlikte tasarım konusunu Samsung’un başarılı mühendislerine bırakmak daha mantıklı olacaktır.