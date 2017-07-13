Samsung, Bütçe Dostu ve Çift Kameralı Telefon Geliştiriyor!

Büyük beklentiler sonucunda nihayet Note 8 amiral gemisine çift kamera yerleştiren Samsung, 4 adet bütçe dostu çift kameralı telefon geliştiriyor.

Samsung tek kameralı telefon üretimini azaltmaya yönelik büyük bir adım atmak üzere. Her ne kadar sevenlerini uzun süre çift kameralı bir telefon için bekletmiş olsa da buna değeceğe benziyor. Nitekim yapılan sızıntılara göre firmanın 4 yeni çift kameralı model üzerine çalıştığı ve bu modelleri Note 8‘in hemen ardından piyasaya süreceği anlaşılıyor.

Üstelik söz konusu cihazlar, başlangıç ve orta seviyedeki bütçe dostu cihazlar olacaklar. Bu büyük donanım güncellemesi için en büyük aday, Galaxy J serisinin segmentiyle aynı olan Galaxy C serisi. Çin’den gelen bilgilere göre Samsung, cihazların çift kamera donanımıyla ilgili gerekli testleri başarıyla tamamlamış durumda.

C serisi, tüm dünyada satışa sunulan J serisinin Güney Kore ve Çin pazarları için yapılmış bir varyasyonudur. Çift kamera güncellemesiyle Samsung, önce Asya pazarındaki elini güçlendirecek ve aradından tüm dünyaya bütçe dostu çift kameralı telefonlar sunacak.

Bir diğer yandan söz konusu serilerin fiyatları göz önüne alındığında, OnePlus 5 gibi cihazlarla aynı düzeyde olduğunu görüyoruz. Yani Samsung bu stratejisiyle tek kameralı telefon üretimini azaltacağı gibi, alternatif telefon üreticilerine de kafa tutmaya hazırlanıyor.