Samsung, Bu Yıl Katlanabilir Telefon Üretimine Başlayabilir

Samsung’un katlanabilir telefonuyla ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı. Güney Koreli şirketin, bu yılın son çeyreğinde ilk katlanabilir telefonunun üretimine başlayacağı, hatta MWC 2017’de bir katlanabilir telefon prototipini görücüye çıkaracağı iddia ediliyor.

Son dönemde katlanabilir telefonlarla ilgili iddialar artarken Samsung cephesinden bir başka iddia daha geldi. Tayvan’ın telefon tedarik zincirinden bazı kaynaklar, Samsung’un bu yılın son çeyreğinde katlanabilir telefonlarının üretimine başlayacağını iddia ediyor.

Bunun yanı sıra Samsung’un MWC 2017’de bir katlanabilir telefon prototipi tanıtabileceğine dair bazı haberler de mevcut. Sözü edilen katlanabilir telefon prototipinin esnek bir AMOLED ekrana sahip olacağı biliniyor, ancak telefonun diğer özelliklerine dair henüz herhangi bir bilgi yok.

Samsung’un bu yılın sonunda üretimi ilgilendiren bazı teknik sorunlar ve poliimid tabanlı plastik kapağın güvenilirliği nedeniyle katlanabilir akıllı telefonu için küçük bir üretim yapacağı, seri üretime ise 2018 yılında geçeceği iddia ediliyor.

Poliimid tabanlı plastik kapak, katlanabilir telefonların üretimi için gereken ana bileşenlerden biri ve söylenene göre Samsung, seri üretim için güvenilirlik ve kalite gereksinimlerini karşılamak adına üretim metodunu henüz düzeltmedi. İşte bu nedenle, Samsung’un katlanabilir akıllı telefonların seri üretimine 2018’in ikinci yarısından önce başlaması mümkün görünmüyor.