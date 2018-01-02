Samsung, C-Lab'tan Çıkan Son Ürünleri Tanıttı

Samsung, CES 2018'de yeni C-Lab projelerini tanıtmaya hazırlanıyor. Samsung'un neredeyse her fuarda yeni bir ürününü orataya koyduğu Creative Lab Project, bu sene 3 ürüne imzasını atacak.

Güney Koreli teknoloji devinin ilk ürünü bir S-Ray (Sound-Ray) hoparlör. Bu hoparlör sayesinde kulaklarınızı rahatsız etme ihtimali her zaman olan kulaklıklar olmadan ve çevrenizde olup bitene kayıtsız kalmak zorunda olmadan müziğin keyfini çıkartabileceksiniz. Sesi biraz açarsanız çevrenizdekilere de müzik zevkinizden bir şeyler katabilirsiniz. Ürün kablosuz olarak bulunuyor ve oldukça hafif olduğu belirtiliyor.

Samsung tarafından tanıtılan diğer iki proje de sağlık odaklı olarak geliyor. Bunlardan ilki olan Relúmĭno adı verilen bu gözlükler Samsung'un Gear VR setine benziyor ve bir akıllı telefonla eşleştirilerek görme engellilerin hayatını daha kolay idame etmelerine yardımcı oluyor. Diğer yandan Relúmĭno, netliği artırabiliyor, kör noktaları ortadan kaldırabiliyor ve renkleri filtreleyebiliyor. Dahili kamerasıyla da görme problemi yaşayanlar için yaşamsal bir ürün olabileceğe benziyor.

Bir diğer ürün de GoBreath; bu cihaz akciğer hasarından veya anesteziden kaynaklanan komplikasyonlardan muzdarip olanlar için bir kurtarma seçeneği olarak görev yapıyor. Bir solunum cihazı ve mobil uygulama vasıtasıyla aktif edilen bu cihaz, derin nefes alma tekniklerinin öğrenilmesine yardımcı oluyor. Öte yandan kaydettiği veriler bulut aracılığıyla doktorlar tarafından incelenebiliyor.

Her C-Lab ürününde olduğu gibi bu cihazların satışa çıkacağına dair net bir kanıt bulunmuyor. Belki ilk sıradakini önümüzdeki dönemde piyasaya çıkmış olarak görebiliriz.