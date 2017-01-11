Samsung C Pro Serisindeki İki Yeni Telefona Ait Bazı Detaylar Belli Oldu

Samsung Galaxy C Pro serisine ait bir tanıtım afişi ortaya çıktı ve telefonlarla ilgili bazı detaylar belli oldu.

Bir süredir, Samsung Galaxy C5 Pro ve Samsung Galaxy C7 Pro ile ilgili ortalıkta dolaşan haberler mevcut. İddilara göre bu iki telefon, Samsung Galaxy C5 ve Samsung Galaxy C7’nin biraz daha gelişmiş versiyonu olacak.

Qualcom Snapdragon 626 işlemci, 4 GB RAM, 16 MP kamera ile birlikte geleceği iddia edilen telefonların arasındaki tek fark ekran boyutları olacak. C5 Pro’nun ekran boyutunun 5,2 inç olacağı söylenirken C7 Pro’nun ekran boyutunun ise 5,5 inç olacağı belirtiliyor. C5 Pro, TENAA tarafından onaylanması sayesinde ortaya çıkarken C7 Pro’nun bazı görüntüleri sızdırıldı.



Samsung Galaxy C7 Pro

Son olarak C5 Pro ve C7 Pro ile birlikte geçtiğimiz kasım ayında Çin’de piyasaya sürülen Samsung Galaxy C9 Pro’nun da yer aldığı bir tanıtım afişi ortaya çıktı. Afişte C5 Pro ve C7 Pro’nun da C9 Pro gibi metal bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Zaten C7 Pro’nun sızdırılan görselllerinden de telefonun metal bir kasaya sahip olduğu anlaşılıyordu. Bununla birlikte serinin renk seçenekleri arasına siyah ve biri açık, biri koyu tonda olmak üzere iki farklı mavi renk eklendi.

Samsung Galaxy C Pro serisine ait bu üç telefonun Amerika ve Avrupa pazarlarında satışa sunulup sunulmayacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak bu serinin, Samsung Galaxy A serisinin bir alternatifi gibi göründüğü hesaba katılırsa, bu ihtimalin pek de yüksek olmadığını söyleyebiliriz.