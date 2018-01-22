Samsung, Çakma Telefon Üretiminde de Dünya Lideri!

Antutu 2017 verilerinden yola çıkılarak yapılan analizde 2017 yılında en fazla üretilen ve satılan çakma telefonlar, Samsung markalı oldu.

Dünyanın en fazla ilgi gören ve satılan akıllı telefon markalarını sorsak, muhtemelen hepiniz bu soruya bir cevabı olacaktır. Peki hiç dünyada en fazla hangi akıllı telefon markasının ve modelinin çakmasının üretildiğini merak ettiniz mi?

Akıllı telefonların performansını ölçen ve diğer akıllı telefon modelleri ile karşılaştıran Antutu verileri, 2017 yılının en çok üretilen çakma telefonlarını da ortaya çıkardı. Verilere göre en çok akıllı telefon satan şirket olan Samsung, çakma telefonlarda da zirvenin sahibi.

Antutu verilerine göre 2017 yılında toplam 17.424.726 akıllı telefon Antutu testine sokuldu. Bu telefonların %2,62’si yani 460.012 cihaz çakma telefondu. Çakma akıllı telefon pazarında %36.23 paya sahip olan Samsung açık ara lider. Apple ise %7.72 ile ikinci sırayı aldı.

En çok üretilen çakma telefonlara baktığımızda ise birinci sırayı 2016 model Samsung amiral gemisi Galaxy S7 Edge’nin Avrupa sürümünün aldığını görüyoruz. İkinci sırada ise Galaxy S7 Edge’nin sürümü bulunuyor. Üçüncü sırada yine bir ‘eski’ Samsung amiral gemisi Galaxy S7 bulunuyor.

Aslına bakılırsa Çin piyasasında Samsung akıllı telefonlar pek fazla rağbet görmüyor. Dolayısı ile çakmaları pek fazla istenilmiyor. Fakat global pazarda Samsung akıllı telefonlara olan talep, Çinli çakma telefon üreticilerinin iştahını kabartmış gibi görünüyor.

Çakma akıllı telefonlar ile ilgili uyarıları yapmamıza bile gerek yok. Cihazların yasa dışı olması bir yana, hem sağlığınız hem de cüzdanınız için zararlı. Kısa vadede karlı gibi görünen çakma telefonlar uzun vadede çok ciddi sorunlar çıkarabilirler.