Samsung holdingin genel başkanı Lee Jae-yong'un tutuklanmasından sonra sorunlarla karşılaşan firmanın CEO'su, bugün yaptığı bir açıklama ile görevden çekildiğini bildirdi.

Samsung Electronics CEO’su Kwon Oh-hyun bugün bir duyuru yayınlayarak bu görevden ve aynı zamanda firmanın parça üretim birimi başkanlığı görevinden çekildiğini açıkladı. Kwon yaptığı açıklamada söz konusu kararın, Samsung’un ‘beklenmeyen bir kriz’le karşı karşıya kalması sonrasında alındığını belirtti.

Söz konusu değişiklik Kwon’un 2018 yılı Mart ayında Samsung Electronics’teki yazılarını, yönetim kurulunu ve Samsung Display’i bırakmasıyla yürürlüğe girecek. İlk olarak 1985 yılında Samsung’a katılan Kwon, firmanın yarı iletken işletmesine yöneticilik yapmış, nihai aşamada ise geçtiğimiz yıl itibariyle Samsung Display’in CEO’su olarak atanmıştı.

Kwon yaptığı açıklamada bu kararı almak için uzun zamandır düşündüğünü, kolay bir karar olmadığını söyledi.

“İçeride ve dışarıda beklenmedik krizlerle karşı karşıya kaldığımız için, firmanın hızla değişen IT endüstrisinden kaynaklanan sorunlara tepki verecek yeni bir ruh ve genç bir liderle yeni bir başlangıç yapması için zamanın geldiğine inanıyorum.”

Kwon’un açıklamada dile getirdiği kriz, Samsung’un ticari imparatorluğunun başkanı Lee Jae-yong’un tutuklanması gibi görünüyor. Lee tutuklandıktan sonra rüşvet, zimmete para geçirme ve yalan yere şahitlik suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.