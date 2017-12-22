Samsung, Chrome, Edge ve Firefox Mobil Tarayıcılar Yarışıyor

Mobil platformlar için pek çok tarayıcı bulunsa da tüketiciler her zaman en iyisine sahip olmak ister. O halde en çok kullanılan tarayıcılar olan Samsung, Chrome, Edge ve Firefox mobil tarayıcıları bir sentetik test karşılaştırmasına sokabiliriz.

Mobil platformlarda iyi bir tarayıcı bulmak gibi bir sıkıntımız olmadığı halde Microsoft ve Mozilla, yeni tarayıcıları ile rekabete sert bir giriş yaptılar. Bununla birlikte Google, hala en iyi tarayıcı olmaya devam ediyor ve Samsung tarayıcı da performansını çoktan kanıtlamıştı.

Her ne kadar hiçbiri performansıyla sizi üzmeyecek olsa da Microsoft’un yeni Edge mobil mobil tarayıcısı, Mozilla’nın Quantum ile paralel deneyime sahip Firefox’u, Google’ın Chorume’u ve Samsung tarayıcısı bir performans testine sokuldu.

Fakat tarayıcıların kullanıcıları memnun etmesi için birden fazla yeteneğe sahip olması gerekiyor. Bu nedenle tüm tarayıcılar Speedometer, JetStream, MotionMark ve Basemark Web 3.0 olmak üzere 4 farklı sentetik testten geçtiler.

Speedometer: Tarayıcıların web uygulamalarına tepkilerini hesaplayan bir sentetik testtir.

Tarayıcıların web uygulamalarına tepkilerini hesaplayan bir sentetik testtir. JetStream: Bu tarayıcı performans ölçüm kiti, JavaScript’teki 3D, çıktı ya da şifreleme gelişmiş web uygulamalarının performansını ölçmektedir.

Bu tarayıcı performans ölçüm kiti, JavaScript’teki 3D, çıktı ya da şifreleme gelişmiş web uygulamalarının performansını ölçmektedir. MotionMark: CSS, HTML5 canvas ve SVG için grafik karşılaştırması gerçekleştirir.

CSS, HTML5 canvas ve SVG için grafik karşılaştırması gerçekleştirir. Basemark Web 3.0: Bütün önemli Javascript framework’lerini, hesaplamaları, WebGL 2.0 ve diğerlerini çapraz karşılaştırma testine sokar.

Speedometer test sonuçlarına baktığımızda Chrome’un lider olduğunu fakat Edge’nin de hemen peşinde olduğunu görüyoruz. Firefox ise Speedometer testinde sınıfta kalıyor.

JetStream sonuçlarına bakarsak Samsung tarayıcının rakiplerinin bir adım önünde olduğunu görüyoruz. Chrome az bir farklı ikinci olurken Edge ve Firefox benzer sonuçları alıyorlar.

MotionMark’de Microsoft Edge en yüksek puanı almayı başarıyor. Chrome onun hemen arkasında yer alıyor. Firefox ve Samsung tarayıcı ise rakiplerinin yanına dahi yaklaşamıyor.

Basemark Web 3.0 sonuçlarına göz attığımızda Edge’nin yine en yüksek puanı almayı başardığını görüyoruz. Edge’yi sırası ile Chrome, Firefox ve Samsung tarayıcı takip ediyor.

Sentetik test sonuçları için genel bir değerlendirme yapmamız gerekirse Edge’nin başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Chrome ise her kulvarda en iyi puanı alamasa da gücünü belli ediyor. Samsung tarayıcı kullanıcılara iyi bir performans vadediyor ancak Mozilla’nın rakipleri ile baş etmek için Firefox üzerinde biraz daha çalışması gerekiyor.