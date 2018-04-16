Samsung Chromebook Pro Yeni Işıklı Klavyesiyle Geliyor

Samsung, Chromebook modeli kompakt notbook modelinde yeni bir iyileştirmeye giderek klavye içi aydınlatma ekledi, üstelik ürünün bir önceki Chromebook modeli ile aynı fiyata satılacağını da resmi olarak onayladı.

Samsung Chromebook elini güçlendirmeye kararlı gözüküyor. Alınan haberlere göre Samsung yeni Chromebook Pro modeline bir önceki modelin iyileştirmesi ve ek özelliği olarak (backlit) içten aydınlatmalı bir klavye eklemiş durumda.

Şu an Samsung resmi web sitesine ‘Samsung Chromebook Pro with Backlit Keyboard.’ ismi ile eklenmiş olan modelin en ilginç özelliği ise fiyatı. Samsung, bu geliştirme karşısında kullanıcılardan ek bir ücret talep etmeyerek, fiyatı bir önceki Chromebook Pro'da olduğu gibi 600 Dolar olarak belirledi.

Cihazın diğer teknik özelliklerine gelirsek: 3:2 en boy oranında olan Chromebook Pro, Intel Core M3 işlemcisi,yerleşik ekran kalemi ve 360 derece dönüş yapabilen, hem tablet hem notebook olarak kullanabileceğiniz tasarımı ile 12,3 inçlik 2400 x 1600 LED ekranı ile alıcılarını bekliyor. Samsung'un bu hamlesi ne getirir, cihazın daha yaygın kullanılmasını sağlar mı bilinmese de oldukça şık bir fikre imza attıkları söylemek yanlış olmaz.