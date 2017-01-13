Samsung, Çift Kamera Donanımı Üreten Core Photonics Firmasına Yatırım Yaptı

Samsung, kamera donanımları üreten İsrail merkezli firma Core Photonics’e yatırım yaptı.

Samsung, çift kamera donanımı üreten İsrailli Core Photonics firmasına yatırım yaptı. Business Korea’nın belirttiğine göre, yatırım resmi olarak, Samsung’un risk sermayesi firması Samsung Venture Invesment tarafından perşembe günü yapıldı.

Yatırıma dair detaylar bilinmiyor, ancak Core Photonics’in Samsung, Foxconn ve MediaTek’ten toplamda 15 milyon dolarlık yatırım aldığı biliniyor. Bu yatırımla birlikte, İsrailli teknoloji şirketinin kurulduğu yıl olan 2012’den aldığım yatırımların toplam 50 milyon dolar oldu. Şirket; Night Owl, Hummingbird ve Hawkeye gibi çeşitli çift kamera donanımları çıkarmasının yanı sıra, şimdiye dek Qualcomm ve bazı önemli teknoloji şirketleriyle çalıştı. Son kullanıcıya yönelik ürünler de geliştiren Core Photonics’in son olarak aldığı bu 15 milyon dolarlık yatırımı yeni nesil bir mobil kamera sistemi geliştirmek için kullanacağı söyleniyor. Ayrıca Tel Aviv merkezli firmanın, aksiyon kameraları üretmekle de ilgilendiği iddia ediliyor.

Core Photonics’e yatırım yapan Samsung da, son dönemde kameraya çeşitli mesafelerde nesnelerin takip etmek için kullanılan geniş açılı lens ve telefoto lensin birleşiminden oluşan bir kamera donanımı için patent başvurusunda bulunnmuştu. Şirketin Samsung Galaxy S8’de çift kamera donanımı kullanıp kullanmayacağıyla ilgili çelişkili haberler olsa da, Güney Koreli teknoloji devinin yakın gelecekte üst seviye telefonlarında bu donanıma yer vereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.