Samsung Bir 'Çift Kameralı' Telefon Daha Tanıtacak!

Tayland'dan gelen sızıntılara göre Samsung, kısa süre sonra ilk olarak Asya pazarında satışa sunulacak 'çift kameralı' bir telefon tanıtacak.

Samsung’un ilk çift kameralı telefonu Galaxy Note 8’i tanıtmasından yalnızca iki gün sonra Tayland’da ortaya çıkan yeni bir görsel, Samsung’un ikinci çift kameralı akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlandığını gösteriyor.

İddiaya göre Samsung, kısa süre sonra Güneydoğu Asya’da lansmanı yapılacak Galaxy J7 2017 modeliyle birlikte orta üst segment olan Galaxy J7+ modeli de tanıtacak. Cihazda, 13MP f/1.7 ve 5MP f/1.9 olmak üzere çift arka kamera bulunuyor. Ayrıca Galaxy Note 8 lansmanında tanıtılan ‘Live Focus’ modu Galaxy J7+’da da bulanacak.

Özellikler:

İşlemci: Exynos 7870

RAM: 4GB

Depolama: 32GB+MicroSD

Ekran: 5.5 inç FullHD

Arka Kamera: 13MP f/1.7 + 5MP f/1.9

Ön Kamera: 16MP f/1.9

Pil: 3.000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Şu an için Galaxy J7+’ın fiyatı ve Asya pazarı haricinde satılıp satılmayacağı bilinmiyor. Fakat uygun fiyatlı olması ve ülkemizde satışa çıkması halinde çokça tercih edilen bir cihaz olacağı kesin.