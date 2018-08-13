Samsung, Çin'de Bir Akıllı Telefon Fabrikası Kapatıyor

Çin akıllı telefon pazarındak payı günden güne azalan Samsung, Çin'deki iki akıllı telefon fabrikasından birini kapatmayı planlıyor. Sızdırılan bilgilere göre şirket, üretimini çoktan yavaşlatmış durumda.

Samsung, halihazırda dünyanın en fazla satan akıllı telefon markası konumunda bulunuyor. Ancak bu demek değil ki Samsung asla kaybetmez. Güney Koreli teknoloji devi, Çin pazarında bir türlü popülerleşemediği için Çin’deki üretim fabrikalarından birini kapatmayı düşünüyor. Tamam da tüm dünyada on milyonlarca akıllı telefon satan Samsung, Çin’de neden popüler olamıyor?

Bildiğiniz gibi Çin’de büyük-küçük çok fazla akıllı telefon üretici bulunuyor. Daha da önemlisi bu üreticiler, Samsung akıllı telefonlar ile yarışacak donanıma ve yazılıma sahip akıllı telefonlarını Samsung’dan çok daha uygun fiyatlara satıyor. Çin’de Apple ürünlerine olan hayranlık da buna eklenince Samsung’un dünyanın en büyük akıllı telefon pazarındaki payı, diğer hiçbir pazarda olmadığı kadar düşük kalıyor.

Samsung, konu ile ilgili bir resmi açıklama gerçekleştirmemiş olsa da ismi açıklanmayan bir yönetici tarafından yapılan açıklamaya göre şirket Çin’in kuzeyinde yer alan Tianjin kentindeki Tianjin Samsung Telekomünikasyon fabrikasında üretim azaltılmış durumda. 2001 yılında kurulan fabrika, uzun süre global pazar için üretim gerçekleştirse de Samsung’un global üretimini Vietnam’a kaydırmasıyla yerel pazar üreticiliğine soyundu.