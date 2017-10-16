Samsung'un akıllı takipçisi Connect Tag, bir haftalık pil ömrü ve tüketici ekosisteminde ilk defa kullanılan iletişim teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Akıllı takipçi sektörü hala gelişmekte olan ve küçük bir alan olsa da, üreticiler inovatif ürünler çıkarmaya devam ediyorlar. Bu alandaki oyuncular çoğunlukla küçük firmalardan oluşuyordu ancak şimdi Samsung'un da aralarına katılmasıyla birlikte bir şeylerin değişmeye başlayacağını öngörebiliriz.

Samsung'un ilk akıllı takipçisi Samsung Connect Tag, dar bant ağını tüketici elektroniğinde ilk kez kullanan cihaz olarak karşımıza çıkıyor. NB-IoT, Cat.M1 teknolojisine sahip cihaz, çok düşük enerji tüketimine sahip ve bunun faydasıyla bir haftalık bir pil ömrü vadediyor. Cihaz aynı zamanda evlerdeki Wi-Fi ağlarına bağlanabiliyor ve işlevi gereği GPS özelliğine sahip. İnternet üzerinden çalışabilen bir cihaz olmasıyla ilgili olarak da cihaz tüm IoT, yani Nesnelerin İnterneti, cihazlarına bağlanarak senkronize şekilde çalışabiliyor.

4.21 cm genişliğinde bir kare şeklinde olan Connect Tag, 1.19 cm kalınlığında. Cihazın kasası IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikasına sahip. Cihaz ayrıca geo-fence denilen özelliğe sahip. Bu özellik, cihazı GPS aracılığıyla izliyor ve daha önceden kullanıcı tarafından belirlenmiş alanlara girildiğinde veya çıkıldığında iletişim kanalları aracılığıyla uyarılarını yapıyor. Örnek olarak cihazı çocuğunuzun çantasına takarsanız, okula vardığından ya da okuldan çıktığından anında haberdar olacaksınız.

Cihazın satışa çıkma tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil ve çıktıktan sonra da hangi ülkelerde satılacağını kestirmek güç.