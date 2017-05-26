Galaxy S8 ve S8+ İçin 3 Yeni Renk Daha Tanıtıldı

Samsung, Galaxy S8'ler için 3 yeni renk tanıttı. Normalde 5 renk seçeneği sunan Samsung, yeni duyurusuyla birlikte toplam renk alternatifini 8'e çıkardı.

Samsung, web sayfasında yeni bir liste yayınladı. Yayınlanan listeye göre şirketin amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+’a 3 yeni renk seçeneği sunulacak. Galaxy S8 ve S8+’da şu anda gece siyahı, orkide grisi, buz gümüşü, akçaağaç altını ve mercan mavisi olmak üzere 5 farklı renk seçeneği sunuluyor. Kullanıcıları istediği renkleri seçmesi için teşvik eden Samsung, bu renklerin dışında buz gölü mavisi, füme mor gri ve bataklık altını renklerini tanıttı.

Bu renklerin üçü de Galaxy S8’de olacakken, Galaxy S8+’da buz gölü mavisi dışındaki renkler olacak. Yeni renklerin dışında, Samsung’un önümüzdeki sene çıkarmayı hedeflediği amiral gemisi Galaxy S9 için de bilgiler gelmeye başladı. Star kod adı ile geliştirilen telefon, Galaxy S8 gibi sonsuz ekranı destekleyecek.

Yakın zamanda Note 8’i piyasaya sürmeye hazırlanan Samsung’da işler yolunda giderse, şirketin geçen senenin aksine çok sağlam bir yıl geçireceğini söyleyebiliriz. Nisan’dan beri 60 milyona yakın Galaxy S8 satmayı başaran Samsung, Note 8 ile bu hızını kesmeden devam ettirecek gibi görünüyor.