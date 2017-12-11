Galaxy S9 İris Tarayıcısı Çok Daha İyi Çalışacak!

Güney Kore'de yayınlanan habere göre Samsung, Galaxy S9'da daha yüksek çözünürlüklü bir iris tarayıcı kullanacak ve yazılımı geliştirerek daha hızlı çalışmasını sağlayacak.

Yeni yıl yaklaşırken Samsung’un 2018 yılının ilk amiral gemileri olacak olan Galaxy S9 ve S9+ ile ilgili sızıntılar da sıklaşmaya başladı. Yeni sızıntı ise teknoloji devinin anavatanı olan Güney Kore’den geldi.

Güney Kore’nin köklü gazetelerinden olan Korea Herald’da yer alan habere göre Samsung, Galaxy S ailesinin yeni üyelerinde biyometrik güvenliği daha üst seviyeye çıkarmak için 3 megapiksel çözünürlükte iris tarayıcılar kullanacak.

Samsung iris tarayıcıyı ilk kez Galaxy Note 7 modelinde kullanmış, fakat cihazın piyasadan çekilmesi ile uzun kullanımdaki performansı ve güvenliği ancak Galaxy S8 ve S8+’da anlaşılmıştı.

Samsung’un bu yıl piyasaya sürdüğü amiral gemileri olan Galaxy S8, S8+ ve Note 8’de 2 megapiksel çözünürlüğünde bir iris tarayıcı bulunuyordu. Bu iris tarayıcı başarılı olsa da parmak izi tarayıcıya göre çok daha yavaştı ve karanlıkta çalışmayabiliyordu.

Güney Koreli teknoloji devi yeni amiral gemisinde kullanacağı 3 megapiksellik iris tarayıcı ile karanlıkta ve düşük ışıkta daha iyi performans sunmayı, aynı zamanda gözlükle de kullanımı mümkün kılmayı hedefliyor.

Şirket, iris tarayıcıyı yalnızca donanım olarak değil yazılım olarak da geliştirerek çok daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamayı planlıyor. İris tarayıcının hızı artacak olsa da parmak izi tarayıcı kadar hızlı tepsi vermesi beklenmiyor.