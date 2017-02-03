Samsung’dan 5.7 inçlik Bir Telefon Daha Geliyor!

Samsung’un 2017 yılında çıkartacağı 5.7 inç boyutuna sahip olan bir telefonu daha GFX Bench’te ortaya çıktı!

Samsung’un birkaç ay piyasaya süreceği Galaxy S8 merakla beklenirken, aynı zamanda en merak edilen telefonu da Galaxy Note 8 olacak. Geçen sene yaşanan sorunların ardından Note serisini durdurmak yerine devam kararı alan Samsung’un Note 8’de sunacağı yenilikler merak ediliyor.

Ayrıca Galaxy A ve Galaxy J serisini de yenileyecek olan Samsung tarafında bir telefon daha ortaya çıktı. GFX Bench’te görülen yeni telefon SM-G615F model koduna sahip iken özellikleri ise şu şekilde;

5.7 inçlik Full HD bir ekrana sahip olacak olan cihazda MediaTek MT6757 çipseti ile Mali-T880 MP2 grafik işlem birimi olacak. 3GB RAM ve 32GB depolama ile desteklenen SM-G615F, 13MP kamerasını ise hem önde hem de arkada konumlandırmış olacak. Android 7.0 Nougat ile kutudan çıkacak telefonda yapılan testlerde tek çekirdeklide 840, çoklu çekirdekli işlemde ise 3426 puan aldığı görülüyor.

Tahminlere göre Galaxy On7’nin 2017 versiyonu olacak cihazda NFC ve parmak izi okuyucusu ise bulunmayacak.