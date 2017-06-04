Samsung’dan 5 Yeni Ekran Patenti!

Samsung'un, yeni telefonlarında ve tabletlerinde kullanacağı tasarımların patentleri yayınlandı.

Samsung yeni fikirleri ve teknolojileriyle, teknoloji endüstrisinde önde gelen firmalardan biri. Şimdi ise ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nden, keşfettiği yeni 5 tasarımının patentini aldı. Tasarımlara geçmeden önce, bunların sadece tasarım patenti olduğuna dikkat çekelim. Fotoğraflar, tasarımlar hakkında fikir verse de, Samsung'un perdenin ardında neler sakladığını bilemiyoruz. Ayrıca Samsung'un bu tasarımları ne şekilde hayata geçireceği de merak konusu.

İlk 2 tasarımın birinin akıllı telefon, diğerinin de esneyebilir bir tablet olduğu gözüküyor. Belli bir şeyi ortaya koymuyorlar fakat telefon tasarımı geçmişte çıkardığı telefonlardan çok farklı durmuyor.

Üçüncü patent ise, bu yılın başlarında gördüğümüz fiziksel klavyeli bir akıllı telefon. Akıllı telefon, klavyesini içinde barındıracak ve yan tarafa doğru kaydırılarak açılacak.

Dördüncü tasarımda gerilebilir bir ekrana sahip akıllı telefon yer alıyor. Yaptıkları patent başvurusunda "gerilebilir ekranlar, iletken bir polimer, bir karbon nanotüp, grafen vb gerilebilir bir iletken malzeme içeriyor" olarak tarif edilmiştir.

Son tasarım patenti ise kum saatini andıran bir akıllı telefon. Ekranın, bazı uygulama simgelerine sahip olduğunu görüyoruz fakat hangi durumlarda yararlı olacağını anlamak güç.

Bu tasarımların, sadece tasarım patenti oldukların tekrar hatırlatmış olalım. Bu şekilde herhangi bir cihaz görüp görmeyeceğimizi bilmiyoruz. Fakat herhangi biri gerçekleşirse bunu Samsung'dan kesinlikle duyarız.

Siz ne dersiniz? Bu tasarımları yakın zamanda, gerçek hayatta görür müyüz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.