Samsung'dan Galaxy Note 8 Modeli: X 99 Avant L.E

Son birkaç ayda yeni bir telefon duyurmayan Samsung, telefonlarını gündemde tutmak için farklı ürünlerle ön plana çıkıyor: Karşınızda Galaxy Note 8 X 99 Avant L.E.

Samsung, Güney Kore pazarına özel olarak piyasaya sürülecek olan 99 Avant Limited Edition'ı duyurdu. İsminden de anlaşılabileceği gibi sadece 99 adet üretilecek olan telefonun arkasında tasarımcısı Han-Seung-Woo'nun özel imzası bulunacak. Bunun yanında her bir telefon 8 haneli bir AVA koduyla ayrı ayrı numaralandırılacak. Bu sayede modelin replikalarının çıkmasının da önüne geçilmiş olacak.

Samsung bu özel model için cihaza özel bir tema tasarlamış. Telefonu satın alan kullanıcılar ilk açılışta bu temayla karşılaşacak. Note 8'in donanım özelliklerinden herhangi bir farkı bulunmayacak olan X 99 Avant, 1991 Won (7061 TL) etiketiyle piyasaya çıkacak. Android 7.1.1 Nougat ile gelecek olan telefonun, şu an için diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.