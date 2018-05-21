Güney Koreli Samsung’un her yıl piyasaya sürdüğü telefon-tablet melezi serisi Note’un yeni üyesi kesinleşti. Galaxy Note 9, 2018 yazının sonunda raflardaki yerini alacak, cihaz bir de Bixby sürpriziyle birlikte gelecek.

Samsung, son yıllarda ciddi bir istikrar tutturdu. Şirket her yıl iki farklı amiral gemisi modeliyle satışlarını tavana çekiyor. Uygun fiyatlı sınıflardan en üst düzey teknik özelliklere sahip cihazlara kadar geniş bir yelpazede ürün sunan firma, dünyanın en çok tercih edilen Android üreticisi konumunda. Bu nedenle amiral gemisi cihazları, onları almayanlar için bile önemli. Çünkü artık Samsung’un çabası bütünüyle itibarını arttırmaya yönelik.

Apple’ın bu sonbaharda 3 yeni iPhone modeli çıkartacağı haberi henüz resmileşmedi, ancak bu haberler bile Samsung’u harekete geçirmeye yetecek gibi görünüyordu. Çünkü iPhone X, tasarım konusunda yeni trendlerin belirleyicisi olmuştu, Samsung da dişli rakibine vaktinde yanıt vermeliydi.

Şu ana kadar hakkında net bilgilere sahip olmadığımız, son derece az sızıntı yapılan Samsung Galaxy Note 9 hakkında firma, tüketicilerine güven vermek amacıyla açıklamalarda bulundu.

Şirketin yapay zeka araştırmalarından sorumlu müdürü Grey G. Lee, Galaxy Note 9’un sesli asistan Bixby 2.0 ile birlikte geleceğini duyurdu. Bixby ilk kez Galaxy S8 ile birlikte ortaya çıkan, kendisine ait fiziksel bir tuşa sahip sanal asistan olarak biliniyor. Samsung’a özel olan bu asistan; Siri, Amazon Alexa ve Google Asistan gibi devlerle rekabet edebilmek için güncellenecek. Yeni 2.0 sürümüyle şirketin asistanı geliştirdiği de anlaşılıyor.

İki hafta öne Google’ın tanıttığı Duplex sistemine karşı, tüm sesli asistanların işi zor gibi görünüyor. Lee, Bixby 2.0’ın kişisel bir sanal asistandan daha fazlası olacağını söylüyor. Yapay zeka telefon performansını ve kullanıcı deneyimi kalitesini arttıran bir platform olma yolunda geliştirilecek. Samsung’un bu konuda Gooogle ve Apple’ın gerisinde kalmaktan sıkıldığını zaten biliyoruz.

Diğer taraftan Samsung, Bixby’nin 2018 yılı bitmeden 14 milyon farklı cihazda da çalışmaya hazır olacağını söylüyor. Bakalım Samsung, artık amiral gemisi savaşının da önüne geçen yapay zekalar konusunda da başarılı olacak mı. Bunun için çok da uzun süre beklemeyeceğiz.