Samsung'dan Amerikan Kullanıcılarına Tamir Hizmeti

Samsung, Amerikalı kullanıcıları için yeni bir pazarlama stratejisine adım attı. Artık Samsung cihazların tamiri -Amerika’da ikamet ediyorsanız- 2 saat veya daha kısa süre içerisinde teslim garantisi veriyor.

Geçtiğimiz günlerde uBreakFix ile masaya oturan Samsung yetkilileri, ülke genelinde 300’den fazla uBreakifix görevlisini hizmetine katarak Amerikalı kullanıcılarına dev bir hizmette bulundu. 15 Mart tarihinden itibaren Samsung kullanıcıları; Samsung Care çatısı altında uBreakFix hizmetini 300’den fazla noktada görmeye başlayacaklar. Kullanıcılar, randevularını isterlerse çevrimiçi olarak planlayabilecek, isterlerse cihazlarını doğrudan bölgesine en yakın yetkiliye teslim edebilecekler.

Yapılan açıklamaya göre; Samsung, uBreakfix hizmetini daha geniş kitlelere sunabilmek adına metro ağına yakın bölgelerde konumlandıracak olup, kısa vadede de 200 uBreakFix şubesi ile daha masaya oturmayı planlıyor. Şu an için uBreakFix’in desteklediği cihazlar ise Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S8 ve Galaxy S9 ile Galaxy Note 5 ve Galaxy Note 8 olarak listelenmiş gözüküyor.

Bu, her ne kadar Amerikan pazarını canlandırmaya yönelik başarılı bir girişim olsa da, Samsung'un bu stratejisi iPhone’nun yerleşik düzenine, güvenilir hizmet kalitesine rakip olabilecek mi bunu elbette hedef tüketici kitlesi ve zaman gösterecek.

Şirket imajını düzeltmek, pazardaki elini güçlendirmek için yapılan bu hizmetin maalesef en zayıf olduğu nokta ise orta ve alt segment Samsung cihazları kabul etmemesi olarak göze çarpıyor. Özetle yukarıda belirttiğim listedeki telefon modelleri dışında bir Samsung telefonu olan Amerikalı kullanıcılar için hizmet konusunda gelişen hiçbir şey yok.

Siz ne dersiniz; Samsung, imajını dünya genelinde geliştirmek için bu formülü bizim pazarımızda da uygular mı? Yalnızca üst segment cihazlara bu hizmeti sunması doğru bir strateji mi?