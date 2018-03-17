Samsung'dan Apple'ı Rahatsız Edebilecek Kablosuz Şarj Cihazı

Samsung'un yeni kablosuz şarj cihazı, modüler yapısı ve malzeme kalitesiyle iPhone X kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Apple kullanıcılarının en iyi olanı seçmek istiyorlarsa Samsung'dan bir şey alması gerekmesi oldukça ilginç.

Samsung'un yeni kablosuz hızlı şarj cihazı, tanıtılmasının ardından büyük bir etki yarattı. İnceleyenler tarafından her kuruşunu hak eden bir şarj cihazı olduğu iddia edilen bu ürün, tasarımıyla öne çıkıyor. Telefonunuzun duruş pozisyonunu da ayarlayabileceğiniz bu ürün sayesinde, telefonunuzu bir stand üzerine koymuş gibi şarj edebiliyorsunuz. Apple'ın iPhone X'undaki Face ID için muhteşem olan bu özellik sayesinde Samsung, iPhone X kullanıcılarını kendi ürününe çekiyor.

Henüz bir kablosuz şarj cihazı satışa çıkaramayan Apple, bu durumdan rahatsız olabilir. AirPower adlı cihazı beklemek istemeyen iPhone X kullanıcılarının tercih ettiği bu ürün, Amazon'da yaklaşık 52 dolar civarında bir fiyata sahip. Ürünün bazı detayları ise şu şekilde:

Ev veya ofis kullanımı için

Stand olarak kullanırken kablosuz şarj imkanı

Tüm kablosuz şarj özellikli cihazlarla uyumluluk

Orijinal Samsung aksesuarı

Şarj adaptörü veya kablo bulunmuyor

En pahalı kablosuz şarj cihazlarından biri olan bu ürün, iPhone X kullanıcılarının dikkatini çektiği gibi; kablosuz şarj teknolojisini en iyi haliyle deneyimlemek isteyen herkese bu imkanı sunuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un bu ürünü fiyatını hak ediyor mu?