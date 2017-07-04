Samsung'dan Bixby Destekli Akıllı Hoparlör Geliyor

Samsung, diğer rakip şirketlerin de içinde bulunduğu akıllı hoparlör sektörüne adımını atıyor ve gelecek akıllı hoparlör, Bixby desteğine sahip olacak.

Samsung, Apple, Amazon ve Google'ın içlerinde bulunduğu akıllı hoparlör sektörüne, kendi akıllı asistanının yardımı ile girmeyi planlıyor. Wall Street Journal'ın yeni bir raporuna göre Samsung, Bixby tarafından desteklenecek akıllı hoparlör üzerinde çalışıyor. Bixby, Samsung'un yapay zekası olarak karşımızda duruyor ve Alexa'ya, Siri'ye, Google Asistan'a meydan okuyor.

Hala geliştirmenin ilk safhalarında olan akıllı hoparlör, Vega kod adını taşıyor. Raporlarda, akıllı hoparlörün geliştirilmesinin yavaşlamasına neden olan şeyin Bixby olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz zamanlarda Samsung, ABD'de Bixby'i test etmelerini sağlayacak deneme gruplarını oluşturmuş ve erken kullanıma sunmuştu. Daha hala Bixby üzerinde çalışmalar devam ettiğinden, Vega'yı yakın zamanda görmemiz zor gözüküyor.

Daha dün, Alibaba'nın Çin pazarına yönelik bir akıllı hoparlör üzerinde çalıştığı bildirildi. Şu anda Amazon Echo, Google Home ve Apple'ın HomePod gibi akıllı hoparlörleri ABD pazarlarında zaten mevcut durumda. Samsung'un Bixby destekli akıllı hoparlörünü ve sektördeki diğer rakiplere nasıl meydan okuyacağını görmek ilginç olacaktır.