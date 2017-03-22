Galaxy s8'de 3 Farklı Ekran Çözünürlüğü Bulunacak!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8'de batarya ömrünü uzatmak için özelleştirilebilir 3 farklı ekran çözünürlüğü bulunacak. Bu sayede zamanı geldiğinde ekranın daha az güç kullanması sağlanabilecek.

Galaxy Note 7'deki batarya sorunu yaşanmasaydı cihaz, yüksek ihtimalle 2016’nın en iyi telefonu seçilecekti. Ancak telefonun üzerinde yer alan kara bulutlardan kurtulamayan Samsung, son yıllarda yaşadığı en büyük zararı Note 7 üzerinden yaşamış, yine de durumu iyi kontrol etmeyi başarmıştı.

Note 7 faciasını atlatan Samsung, yeni telefonunu Galaxy S8’i önümüzdeki hafta özel bir konferans ile duyuracak. Ancak telefonla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni gelen görsele göre Galaxy S8’de çığır açıcı bir ekran hamlesi yapılacak. Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’ların ekranı 2960 x 1440 çözünürlüğünde olacak. Samsung, bu ekranı WQHD+ olarak adlandırıyor. Buraya kadar her şey normal; ancak Samsung, yeni teknoloji ile batarya ömrünü yükseltmek için kullanıcılara isteklerine göre özelleştirilebilir 3 ekran çözünürlüğü sunacak. Bu ekran çözünürlüklerinden birisi 2960 x 1440, diğeri 2220 x 1080 ve sonuncusu 1480 x 720 piksel olacak. Samsung bu sayede telefonun batarya ömrünün fazlasıyla uzatılmasını sağlayacak. Aslında, S7 ve S7 Edge’e Android 7.0 Nougat işletim sistemi gelince benzer ayarlar geldi, ancak bu özellik Galaxy S8’e direkt entegre bir şekilde gelecek.

Piyasadaki en büyük rakiplerinden olacağını düşündüğümüz LG G6’da 2880 x 1440 ekran çözünürlüğü bulunuyor. LG G6’nın ekran oranı 18:9 olduğu için 80 piksellik farkın kaynaklanma sebebinin o olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Galaxy S8’in en boy oranı 18.5:9 şeklinde olacak.

Yeni nesil telefonlar, çerçevelerden iyiden iyiye uzaklaşmış durumdalar. Bu yüzden daha büyük ekranlara ulaşabiliyorlar, ancak bu boyuttan daha da yukarılara çıkacaklarını sanmıyorum.