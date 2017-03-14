Samsung'dan Çerçeve Olarak Kullanılabilecek Televizyon

Samsung, The Frame TV ile salonlara biraz da sanat getirecek.

Samsung, 2017 model televizyonlarında çok farklı seçeneklerle geliyor. Daha önce azıcık bahsettiği The Frame isimli model, firmanın salonlara sanat eserlerini taşımasına yardımcı olacak. Peki bu nasıl mı olacak? İsminden de anlaşılabileceği gibi The Frame, aynı zamanda bir tablo görevi görecek.

Televizyonda "Art Mode" yani sanat moduna geçildiğinde, televizyon kullanımda değilken 100 sanat eseri rastgele gösterilecek. Bu sayede televizyon, ev dekoruna katkı sağlayacak. Ayrıca Samsung'un yeni boşluksuz montaj aparatıyla birlikte duvarla bütünleşebilecek olan televizyonun çerçevelerini de takılı olduğu odanın dekoruna uygun olarak değiştirme imkanınız olacak. Eğer duvara monte edebilmek söz konusu değilse, Samsung'un Studio Stand'i kullanılabilecek.

Televizyonun özellikleri ise henüz bilinmiyor. Ancak bahar mevsimi bitmeden televizyon hakkında yeni detaylar gelmesi bekleniyor. Ancak giriş seviyesine hitap edecek bir televizyon olmayacağını da söyleyebiliriz. Muhtemelen fiyatıyla ekran büyüklüğü doğru orantılı olacaktır.

Samsung'un QLED televizyonları da piyasaya sürülmüş durumda. En son nesil televizyonların yurtdışı fiyatı şu an 2800$ seviyesinden başlıyor. 55 inçlik Q7 modeli için bu fiyatı koyan Samsung, 75 inçlik Q8 modeli içinse 6800$ etiketi koymuş. Nisan ayında Samsung'un TV'ler için hazırladığı çevre birimlerini de görebileceğiz. Örneğin M9500 4K Blu-ray oynatıcısı 399$ etiketiyle görücüye çıkacak.

Cihazların ülkemizdeki fiyatlandırmaları ve ne zaman gelecekleri ise henüz bilinmiyor.