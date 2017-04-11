Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar, Samsung Galaxy X hakkındaki umutlarımızı boşa çıkarmıştı. Ne var ki bugün kulaklara gelen söylentiler farklı bir takvime işaret ediyor.

Son birkaç yıldır Samsung'un katlanabilen bir telefonu piyasaya sunma hırsı konusunda çok sayıda söylenti var. Spekülasyon ilk kez 2014 yılında ortaya çıktı ve Koreli teknoloji devi Galaxy X markasının patentini aldı. Galaxy X, o zamandan itibaren katlanabilir ve bükülebilir akıllı telefon ismiyle özdeşleşti.

ET News'in haberine göre Samsung, çift ekranlı akıllı telefon prototipini test ediyor. İsimsiz endüstri kaynaklarına dayanarak prototipin Galaxy X ismini taşıdığı bildirildi; zaten aksi muazzam bir sürpriz olurdu. Görünüşe göre katlanabilir cihaz 180 derece açılabiliyor ve bir menteşeyle bağlı iki AMOLED ekrana sahip.

Haber aynı zamanda Samsung'un 2017 yılının ikinci yarısında sınırlı bir Galaxy X serisi üretmek ve satışa sunma amacıyla ilgili araştırma ve geliştirme çabalarını hızlandırdığından bahsediyor. Rivayete göre 2.000-3.000 adet çift ekranlı model hazır olmak üzere.

Her zaman olduğu gibi anonim "endüstri kaynaklarından” elde edilen bilgilerin yüzde yüz doğru olduğunu düşünmememiz gerekiyor. Zira Samsung yöneticilerinden biri, söz konusu gelişmenin tersi yönünde açıklama yapmıştı. Bununla birlikte Apple, LG ve Microsoft gibi büyük üreticilerin katlanabilir ve bükülebilir ekranlara sahip elektronik cihazlar üretmekle konusundaki ilgisi, Samsung'u “ilk olmak” yönünde teşvik ediyor.