Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+, ön siparişlerde önceki model Galaxy S7'lere oranla %30 daha fazla satmayı başardı.

Samsung, geçen sene yaz aylarının sonlarında çıkardığı Galaxy Note 7 ile muhteşem bir açılış gerçekleştirmiş, sonrasında ise bütün telefonları geri toplayarak aynı oranda zarar etmişti. Bu fiyaskonun üzerinden kullanıcıların Galaxy S8’de çok daha dikkatli davranıp, telefonun çıkmasını bekleyeceğini öngörmüştük ancak telefon satış başarısında inanılmaz bir artış gösterdi. Galaxy S8 ve S8+’ın ön siparişleri, Samsung’un gördüğü en iyi ön sipariş başarısı olarak açıklandı.

Samsung’un açıklamalarına göre, 2016’dan itibaren S7 ön siparişlerine kıyasla yüzde 30’luk artış gösteren Galaxy S8 ve S8+, şirketin üzerindeki kara lekeyi bütün hızıyla yok ediyor. Galaxy S8’lerin Samsung’a nasıl gelir kazandırdığını net olarak bilmemekle birlikte, önümüzdeki Temmuz ayında Samsung’un üç ayda bir açıkladığı finansal bilgilerden bu bilgileri öğrenebileceğimizi öngörüyorum. Firmanın, Galaxy S8 ile bir patlama yaşaması bekleniyor.

Bu arada, Galaxy S8 sahiplerinin yaşadığı ufak sorunları ortadan kaldıracak yazılım güncellemesi yakında yayınlanacak. Özellikle kırmızı tonlu ekranların pek kalmadığını görsek dahi, yeni güncelleme ile tamamıyla ortadan kalkacağını tahmin ediyoruz.