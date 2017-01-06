Samsung’dan Galaxy Note 4, Note 5 ile S6 ve S7 Ailesine Güncelleme!

Samsung, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Aralık 2016 güvenlik güncellemesinin ardından şimdi de Ocak 2017 güvenlik güncellemesini sunuyor.

Bildiğiniz gibi Android 7.0 Nougat betasını tamamlayan Samsung, geçtiğimiz günlerde bazı Galaxy S7 modellerine Android 7.0’ı vermişti. Bu ay içerisinde tüm Galaxy S7 ve S7 Edge modellerine Android 7.1.1 olarak stabil sürüm güncellemesi yapacak olan firma, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde sunduğu Aralık 2016 Android güvenlik paketi güncellemesi ardından şimdi de Ocak 2017 güvenlik paketi güncellemesini dağıtıyor.

Düşük ve yüksek önemlilikleri olan toplamda 28 farklı açığı kapatan güncelleme ile şu anda görünüşe göre Galaxy Note 4, Galaxy Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri bu güncellemeyi alacak. Aynı zamanda Galaxy A ve Galaxy J serisine de gelebileceğini düşündüğümüz güncelleme birkaç gün içinde tamamen dağıtılmış olacak.